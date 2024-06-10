На Сумщині запровадили аварійні відключення: коли повернуть світло
Понеділок, 10 червня 2024, 09:00 -
В ніч проти 10 червня на Сумщині вимикався об’єкт енергетичної інфраструктури, через що знеструмлювались споживачі міста Суми. В регвонізапровадили аварійні відключення
Про це повідомили в "Укренерго".
"Вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об’єкт критичної інфраструктури. Знеструмились споживачі м. Суми", – йдеться в заяві компанії.
Станом на 6:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи.
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В "Укренерго" запевнили, що в найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю.
Нагадаємо:
Протягом минулого дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області шести громад, зокрема атакували FPV-дронами, скидали міни і ВОГ.
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Економічна правда.
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