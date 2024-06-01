Российский суд разблокирует замороженные активы UniCredit под залог российских облигаций банка

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В пятницу российский суд смягчил ограничения, наложенные на UniCredit, позволив итальянскому банку предложить российские суверенные облигации в качестве залога вместо других активов и имущества.

Об этом сообщает Reuters.

В мае российский суд наложил арест на активы второго по величине в РФ европейского банка, UniCredit на сумму 463 млн евро, что эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране, согласно последнему финансовому отчету главной российской дочерней компании банка.

"ЮниКредит Лизинг" и "ЮниКредит Гарант" являются дочерними компаниями АО "ЮниКредит Банк", российского подразделения итальянской группы. Ранее в мае UniCredit заявил, что арест коснулся лишь части активов российского подразделения, а не всей дочерней компании.

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После ареста активов российское подразделение UniCredit договорилось с истцом, компанией "РусХимАльянс", о том, что UniCredit передаст в залог российские казначейские облигации ОФЗ (облигации федерального займа) рыночной стоимостью около 556 миллионов долл, сообщил суд.

"Это считается пропорциональным исковым требованиям, с учетом того, что цена облигаций претерпевает периодические изменения в зависимости от влияния различных внешних рыночных факторов", - говорится в сообщении суда.

Договор залога ОФЗ смягчает условия существующих ограничений, сохраняя при этом возможность принудительного исполнения решения суда в будущем, отметили в российском суде.

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Напомним:

Суд Санкт-Петербурга арестовал более 700 млн евро активов, принадлежащих трем западным банкам - UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, что является одним из крупнейших шагов РФ против западных финучреждений с начала вторжения.