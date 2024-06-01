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Из-за атаки РФ графики отключения света 1 июня могут измениться - Минэнерго

Суббота, 1 июня 2024, 11:50 - Игорь Пилипив
 
Фото: getty images

В Украине 1 июня с 18:00 до 23:00 ожидаются отключения электроэнергии, но из-за ночного обстрела россиянами энергосистемы, объемы отключений могут быть изменены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 

Отмечается, что ночью враг совершил уже шестой массированный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам с марта этого года. Вследствие этого были атакованы энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. 

"Сегодня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей. В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться", – говорится в сообщении.  

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Добавляется, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 26 946 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Напомним:

Во время массированной атаки россиян ночью 1 июня 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

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В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

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