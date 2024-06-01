На Львівщині 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури – ОВА

Під час масованої атаки росіян вночі 1 червня 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", – зазначив Козицький.

Він додав, що зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "шахедів".

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Наразі всі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували.

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У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.