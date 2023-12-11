Заявление на программу "єВідновлення" теперь можно подать через ЦПАУ

Украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "єВідновлення" не только через приложение "Дія", но и через Центры предоставления административных услуг и нотариусов.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Для подачи заявления необходимо:

обратиться в ЦПАУ или к нотариусу, имея идентификационный код, паспорт и электронную почту;

в случае наличия льготной категории – предоставить подтверждающий ее документ;

если заявление подает уполномоченное лицо – должна быть доверенность во исполнение сделки.

В министерстве подчеркнули, что для подачи заявления право собственности на жилье должно обязательно быть зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав.

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Напомним:

Программа "єВідновлення" стартовала 10 мая 2023 года. Уже более 62 тысяч граждан подали заявления на получение помощи, а 26,5 тысяч получили выплаты для восстановления поврежденного жилья.

На днях Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры объявило о старте выплат на капитальные ремонты для тех, чье жилье было повреждено из-за российской агрессии.

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