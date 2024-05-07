США вимагають розʼяснень від Tesla щодо відкликання машин з автопілотом

Американські слідчі з автомобільної безпеки шукають детальні відповіді та документи від Tesla щодо грудневого відкликання автовиробником понад 2 мільйонів автомобілів для встановлення нових захисних функцій автопілота.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні Tesla заявила, що її найбільше в історії відкликання, яке охоплює 2,03 мільйона американських автомобілів - або майже всі її автомобілі на дорогах США, - має на меті забезпечити кращу увагу водіїв при використанні її вдосконаленої системи допомоги водієві.

Розслідування NHTSA охоплює моделі Y, X, S, 3 і Cybertruck, оснащені автопілотом, вироблені в США між 2012 і 2024 модельними роками.

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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявила минулого місяця, що проводить розслідування після отримання повідомлень про 20 аварій за участю автомобілів, на яких були встановлені оновлення програмного забезпечення Autopilot в рамках відкликання Tesla.

NHTSA повідомило, що надіслало компанії Tesla лист із запитом на інформацію, який було оприлюднено у вівторок, з проханням надати деталі відкликання та документи до 1 липня.

Нагадаємо:

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Компанія Tesla подала до суду на індійського виробника акумуляторів за порушення торгової марки, оскільки останній використовував бренд "Tesla Power" для просування своєї продукції.

Гендиректор Tesla Ілон Маск запланував нову хвилю скорочень: він уже звільнив двох топменеджерів компанії - старшого директора підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для авто Ребекку Тінуччі і керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо.