Швейцарский банк Credit Suisse официально прекратил существование: UBS завершил поглощение

Швейцарский UBS Group объявил о завершении слияния поглощения своего бывшего конкурента Credit Suisse. Регистрация банка аннулирована, и Credit Suisse прекращает существование как отдельное юрлицо.

Об этом говорится в заявлении UBS Group.

"Сегодня UBS Group AG объявляет о завершении слияния UBS AG и Credit Suisse AG. Завершению слияния в ожидаемые сроки способствовала мощная поддержка со стороны регуляторов по всему миру.

Сегодня Credit Suisse AG был исключен из Торгового реестра кантона Цюрих и прекратил свое существование как отдельное юридическое лицо. UBS AG стал правопреемником всех прав и обязательств Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG", - заявили в UBS.

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Отмечается, что 7 июня UBS и Credit Suisse начнут функционировать как единая промежуточная холдинговая компания с регистрацией в США.

Напомним:

Швейцарская UBS Group завершила приобретение бывшего конкурента Credit Suisse Group, закрепив крупнейшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.

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