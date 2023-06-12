UBS завершил поглощение конкурента Credit Suisse

Швейцарская UBS Group завершила приобретение бывшего конкурента Credit Suisse Group, закрепив наибольшее слияние в банковской сфере после финансового кризиса 2008 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Закрытие сделки, объявленное в открытом письме, прекращает независимое существование Credit Suisse после 167 лет и позволяет UBS продвигаться вперед в сложной интеграции бывшего конкурента. Этот процесс, вероятно, приведет к сокращению тысячи рабочих мест.

Покупка, согласованная в марте в рамках экстренного спасения при посредничестве швейцарского правительства, обеспечивает UBS неожиданную прибыль в десятки миллиардов долларов, одновременно обременяя ее потенциальными уценками активов Credit Suisse, а также судебными и регуляторными издержками.

Закрытие соглашения произошло после того, как UBS завершил переговоры с правительством Швейцарии по гарантии на 9 млрд швейцарских франков (10 млрд долл) от потенциальных потерь активов Credit Suisse.

Регуляторы все еще определяют, какие корректировки требований к ликвидности и капиталу и показателям активов, взвешенных с риском, необходимо будет провести объединенной компании.

Напоминаем:

Ранее мы писали, что группа UBS рассчитывает завершить поглощение банка Credit Suisse уже 12 июня, что позволит создать гигантский швейцарский банк с балансом 1,6 триллиона долларов после финансовой помощи при поддержке правительства в начале этого года.