Продажи топлива на ОККО упали на 12-15% в первую неделю действия закона о мобилизации

Розничная продажа топлива на АЗК ОККО в первую неделю действия закона о мобилизации упала на 12-15%.

Об этом сообщил СЕО группы Василий Даниляк, пишет "Интерфакс-Украина".

"За неделю, когда вступил в силу мобилизационный закон, мы потеряли где-то 12-15% реализации в зависимости от региона, а после подросли на 4%", - сказал он в ходе организованного Forbes Ukraine форума "Деньги для Победы".

Даниляк напомнил, что украинский топливный рынок с начала российского полномасштабного вторжения в литрах упал на 25%, в том числе в первый год - на 32%.

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По его словам, группа в связи с многомиллионным выездом украинцев за границу не видит перспективы значительного расширения деятельности на рынке B2C (бизнес для потребителя).

"Каких-то новых рабочих мест в нашей индустрии мы не видим", - уточнил СЕО группы.

Напомним:

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OKKO планирует осенью 2024 года начать работы по сооружению комплекса ВЭС установленной мощностью 150 МВт в Волынской области.

ОККО вслед за биоэтаноловым планирует построить биодизельный завод.

Экономическая правда.