Велика мережа АЗС планує побудувати вітряну електростанцію потужністю 150 МВт

OKKO планує восени 2024 року розпочати роботи зі спорудження комплексу ВЕС встановленою потужністю 150 МВт у Волинській області.

Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, пише "Інтерфакс-України".

"Восени починаємо наш перший проєкт у вітроенергетиці на 150 МВт на Волині", - сказав він під час організованого Forbes Ukraine форуму "Гроші для Перемоги".

Крім того, за його словами, група вже оплатила необхідне обладнання для будівництва установки зберігання електроенергії (energy storage). Воно має прибути в Україну до кінця літа.

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Раніше Даниляк пояснював плани роботи групи в секторі ВДЕ необхідністю диверсифікації бізнесу, оскільки паливний ринок уже не передбачає зростання.

Нагадаємо:

ОККО слідом за біоетаноловим планує побудувати біодизельний завод.

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Економічна правда.