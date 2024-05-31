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OKKO планує побудувати біодизельний завод

П'ятниця, 31 травня 2024, 12:41 - Артур Крижний

ОККО слідом за біоетаноловим планує побудувати біодизельний завод.

Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми два останні роки працювали над побудовою стратегії біопаливного процесингу, і в цьому досить серйозно просунулися. Наприкінці минулого року затвердили концепт нашого біоетанольного заводу... І зараз у розробці маємо біодизельний завод", - сказав він.

Даниляк уточнив, що вже розпочато підготовчі роботи для будівництва протягом двох років біоетанолового заводу в Тернопільській області обсягом виробництва 83 тис. тонн на рік.

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Він пояснив, що захід групи в рослинництво пов'язаний із необхідністю часткового забезпечення власною сировиною. "З будівництвом біоетанолового та біодизельного заводів ми будемо дуже великими споживачами сировини рослинництва", - зазначив СЕО.

Крім того, за його словами, нещодавня купівля часток у низці підприємств також містить напрямок тваринництва (корівники), що дасть змогу ОККО виробляти біометан.

Економічна правда.

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