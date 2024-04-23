УЗ выбрала нового поставщика услуги питания в скоростных поездах

"Укрзализныця" на торгах выбрала компанию, которая будет организовывать питание пассажиров в поездах Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Победителем торгов на предоставление услуги в системе SmartTender стала компания ООО "Понтем.УА", ей уже направили предложение заключить соглашение. Соглашение будет действовать следующие 5 лет.

"Чтобы выбрать лучшее предложение от квалифицированных игроков рынка, к участию в тендере Укрзализныця пригласила более 40 украинских и международных компаний. Предварительно со всеми потенциальными участниками торгов были проведены консультации и сформированы консолидированные технические требования.

Реклама:

В аукционе приняло участие 7 компаний, среди которых были крупнейшие АЗК, ресторанный холдинг, сети кафе, кейтеринговые компании и др", - говорится в сообщении.

Победителем торгов в системе SmartTender стала компания ООО "Понтем.УА", которая предложила цену, вдвое больше стартовой (3,63 млн грн без НДС).

"Понтем.УА" - международная компания, которая 8 лет работает на украинском рынке, имеет опыт в организации детского питания, авиакейтеринга и т.д., добавили в УЗ.

Реклама:

В госкомпании заверили, что победитель торгов перед подписанием соглашения дополнительно пройдет все проверки безопасности.

По данным YouControl, учредителем ООО "Понтем.УА" является литовская компания "Балтийос паслаугу групе", а ее бенефициар - Ирмантас Норкус.

Компания, в частности, предоставляет услуги по организации общественного питания в школах, детских садах, больницах, государственных и частных предприятиях.

Ранее издание "Наші гроші" сообщало, что в 2020 году Минобороны обвиняло ООО "Понтем.УА" в отказе заключить договоры по результатам выигранных тендеров по услугам по питанию военнослужащих в связи с пандемией коронавируса.

Напомним:

В марте сообщалось, что АО "Укрзализныця" объявило повторный тендер на организацию питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+".

Компания "Понтем.УА" выиграла предыдущий тендер УЗ в ноябре 2023 года, но ее конкурсное предложение тогда отклонили из-за отсутствия документов, подтверждающих безопасность ее технологического и холодильного оборудования.

Другого финалиста тендера дисквалифицировали еще в день его проведения, поэтому УЗ была вынуждена провести отбор заново.

С 2016 года услуги питания пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ предоставляет группа WOG. Летом 2023 года в АМКУ заявили, что "Укрзализныця" создала WOG привилегированное положение относительно конкурентов и должна обеспечить конкурентный механизм отбора нового поставщика.

Экономическая правда