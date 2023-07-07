АМКУ нашел признаки нарушений закона в договорах УЗ на питание в "Интерсити"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил рекомендации "Укрзалізниці" относительно признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции из-за непроведения отбора поставщика услуг по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет по собственной инициативе провел исследование и установил, что в период с февраля 2016 до 30 июня 2023 года услуги по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+" в разные промежутки времени предоставлялись исключительно ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" и ООО "ВОГ КАФЕ".

"Комитет установил, что в феврале 2016 года АО "Укрзализныця" через конкурс определило исполнителя услуг по обеспечению питанием, в частности, пассажиров скоростных поездов. По результатам этого конкурса АО "Укрзализныця" заключило с его победителем - ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" соответствующий договор, срок действия которого истек 31 декабря 2016 года.

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Однако, АО "Укрзализныця" не проводило новый конкурс, а продолжало договорные отношения с ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" путем перманентной пролонгации указанного договора. Вследствие этого, срок договора, по которому ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" предоставляло услуги по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+" истек только 30 июня 2021 года", - заявили в АМКУ.

В комитете добавили, что в период действия указанного договора, 14 мая 2019 года между УЗ и "Вог Кафе" без проведения каких-либо процедур конкурсного отбора был заключен агентский договор.

"Предметом указанного договора было предоставление услуг по содействию в реализации сервисных услуг питания. При этом, Агентский договор по содержанию и сути был подобен договору, заключенному в 2016 году.

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То есть, после окончания срока действия договора от 2016 года, с 1 июля 2021 года, услуги по обеспечению питания пассажирам скоростных поездов "Интерсити", "Интерсити+" в дальнейшем предоставлялись ООО "ВОГ КАФЕ" по Агентскому договору, срок действия которого закончился 30 июня 2023 года", - добавляют в АМКУ.

Там добавили, что "Укрзализныця" в период 2019 - 2020 годов пыталась провести конкурс по определению оператора по предоставлению услуг по обеспечению питанием пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+".

Но в 2019 году конкурс был отменен самой конкурсной комиссией АО "Укрзализныця", а в 2020 году по результатам проведения конкурса сначала было акцептовано предложение ООО "ГРИНЕД", однако в дальнейшем конкурс был также отменен.

"Таким образом, бездействие АО "Укрзализныця", заключавшееся в непроведении в период с 01.07.2021 по 30.06.2023 конкурса по определению поставщика услуг по обеспечению питанием пассажиров скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+", создавало барьеры для вступления на соответствующий рынок другим субъектам хозяйствования и предоставляло преимущества ООО "ВОГ КАФЕ".

Это поставило ООО "ВОГ КАФЕ" в привилегированное положение относительно потенциальных конкурентов", - сделали вывод в АМКУ.

"Поскольку такая бездеятельность имеет признаки нарушения конкурентного законодательства, согласно рекомендациям Комитета, АО "Укрзализныця", путем конкурентного механизма отбора, должно обеспечить условия для вхождения на соответствующий рынок субъектов хозяйствования, которые намерены осуществлять питание пассажиров в скоростных поездах", - добавили в комитете.

В частности, УЗ рекомендуют прекратить подобную практику и провести открытый конкурс.

Экономическая правда