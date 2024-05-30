ЕС согласился повысить тарифы на импорт российского зерна с июля

Европейский Союз согласился повысить тарифы на импорт российского зерна, чтобы ограничить доходы Кремля и предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственного сектора региона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Тарифы, которые также распространяются на белорусское зерно, будут введены в действие с 1 июля, заявил глава торгового представительства ЕС Валдис Домбровскис. По его словам, министры ЕС также приняли решение бороться с незаконным российским экспортом украденного украинского зерна на рынки ЕС.

"Регламент увеличивает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до уровня, который на практике остановит импорт этих продуктов", - говорится в заявлении ЕС, опубликованном в четверг.

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В прошлом году Россия экспортировала в блок 4,2 миллиона тонн зерновых и масличных культур, но это количество составляет небольшую долю от общего импорта ЕС.

Напомним:

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Европейской комиссии с призывом запретить импорт зерна из России и Беларуси в Европейский Союз.

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Усиление контроля за ввозом в Литву зерна из РФ и Беларуси почти остановило его импорт в страну, однако выросли объемы транзита в другие страны ЕС.

Экономическая правда.