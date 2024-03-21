П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Литви на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".

У зверненні до єврокомісарів, ініційованому Литвою, міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було ефективно реалізовано на всій території Євросоюзу.

Міністри також наголосили на важливості впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливого вкраденого з України зерна на ринок ЄС.

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За словами міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса, санкцій ЄС проти країни-агресора недостатньо, тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі… Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", – каже литовський міністр.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною. Ці кошти йдуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої зброї, яка використовується для знищення цивільної інфраструктури, житлових будинків і людей.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі – це має стати першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

У лютому Латвія запровадила односторонню заборону на імпорт багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва оголосила про суворі перевірки вантажів.

Європейська правда