Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі

Посилення контролю за ввезенням до Литви зерна з РФ та Білорусі майже зупинило його імпорт до країни, однак зросли обсяги транзиту до інших країн ЄС.

Про це заявила директор Державної продовольчо-ветеринарної служби Литви Аудроні Мікалаускене, передає Укрінформ з посиланням на LRT.

"Після 18 березня ми спостерігаємо скорочення імпорту з РФ та Білорусі до Литви на 95%, але ми спостерігаємо зростання ввезення до Литви для імпорту в інші країни ЄС", – сказала очільниця служби.

З 18 березня Державна продовольчо-ветеринарна служба перевіряє кожен вагон чи транспортний засіб з зерном, що ввозиться з країн підвищеного ризику – РФ та окупованих нею регіонів та з Білорусі, перевіряє походження зерна і, як і раніше, перевіряє, чи немає у партіях зерна, призначених для ринку ЄС, заборонених домішок.

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За словами Мікалаускене, з 1 січня до 18 березня через Литву було перевезено 184 партії зерна на ринки Німеччини, Данії, Франції, Бельгії, Чехії та інших країн ЄС, а з 18 березня по 16 квітня – 317 партій.

"Це означає, що кількість перевезень до інших країн ЄС з РФ та Білорусі через Литву збільшилася майже вдвічі", – сказала Мікалаускене.

За даними відомства, до 18 березня до Литви для імпорту в середньому вирушало 20-25 партій російських чи білоруських кормів на добу. Окрім того, з 18 березня до Литви не ввозилося російське та білоруське зерно та продукти його переробки для кінцевого споживання.

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У березні Європейська комісія запропонувала запровадити максимальні імпортні тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх переробки, включаючи пшеницю, кукурудзу та соняшниковий шрот, сподіваючись зупинити надходження російської сільськогосподарської продукції на ринок ЄС.

За даними Єврокомісії, минулого року з РФ та Білорусі до ЄС було імпортовано 4,8 млн тонн зерна на суму 1,5 млрд євро.

Нагадаємо:

З 18 березня у Литві запровадили суворіший контроль за зерном, що ввозиться до країни з Росії, окупованих нею регіонів інших держав та Білорусі.

Тим не менш, росЗМІ писали, що у лютому 2024 року Литва закупила в Росії 12,2 тисяч тонн зерна на 1,95 млн євро, відновивши таким чином закупівлі після перерви на пів року.