В США надеются, что Украина договорится с частными кредиторами по реструктуризации долга

США надеются, что Украина до 1 сентября достигнет договоренности с частными кредиторами по реструктуризации долга.

Об этом во время брифинга в Киеве заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Я знаю, что они (украинское правительство - ред.) ведут эти переговоры, и я верю, что до 1 сентября они должны достичь договоренности с частными кредиторами. Мы надеемся, что они ее достигнут.

Это одно из условий программы МВФ, и в интересах всех достичь этого соглашения", - сказал Адейемо.

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По его словам, самой большой переменной с точки зрения того, сколько денег потенциально понадобится Украине в следующем году, является то, продолжится ли война.

"Наша цель - сделать все возможное, чтобы попытаться закончить эту войну как можно скорее, как путем предоставления Украине поддержки в ближайшей перспективе, так и при условии, что она сделает соответствующие шаги", - добавил он.

Заместитель министра также заявил, что Украина достигла успеха, вернувшись к возможности экспорта сельскохозяйственной продукции, что, по его словам, поможет Украине быть более самодостаточной.

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"Я могу сказать, что благодаря действиям украинского правительства Украина способна удовлетворить свои потребности в будущем, не только в случае борьбы с Россией и окончания этой войны, но и в случае построения устойчивой экономики на будущее", - резюмировал Адейемо.

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Напомним:

Сообщалось, что Украина готова направить владельцам международных облигаций план реструктуризации долга в 20 миллиардов евро в начале мая.

Группа иностранных держателей облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году.

Экономическая правда