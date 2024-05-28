На 29 мая отключения электроэнергии не прогнозируются – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" заявили, что на среду, 29 мая, отключения электроэнергии не ожидаются.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в Telegram.

В "Укрэнерго" отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме "о применении мер ограничения потребления" будут сообщать дополнительно.

Напомним:

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Из ремонта вывели второй атомный блок за неделю.

Ранее "Укрэнерго" заявило, что не прогнозирует отключений на 28 мая.

Экономическая правда

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