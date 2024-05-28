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С ремонта вывели второй атомный блок за неделю

Вторник, 28 мая 2024, 10:06 - Анастасия Дячкина
 
фото: Минэнерго

27 мая к энергосети подключили энергоблок "Энергоатома" мощностью 1000 МВт. В настоящее время идет набор его мощности. 

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома". 

"Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков планово-предупредительный ремонт удалось завершить на три дня раньше запланированного срока. Следовательно, объединенная энергосистема Украины укрепилась дополнительными 1000 МВт электроэнергии", – сообщили в "Энергоатоме". 

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин подчеркнул, что украинские атомщики и дальше будут прилагать максимум усилий для сокращения сроков проведения планово-предупредительных ремонтов, чтобы все наши энергоблоки работали на максимальной мощности.

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В Министерстве энергетики добавили, что к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков. Это критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона.

Напомним: 

26 мая после планового ремонта энергетики подключили к сети еще один атомный энергоблок АЭС.

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