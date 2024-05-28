С ремонта вывели второй атомный блок за неделю

фото: Минэнерго

27 мая к энергосети подключили энергоблок "Энергоатома" мощностью 1000 МВт. В настоящее время идет набор его мощности.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков планово-предупредительный ремонт удалось завершить на три дня раньше запланированного срока. Следовательно, объединенная энергосистема Украины укрепилась дополнительными 1000 МВт электроэнергии", – сообщили в "Энергоатоме".

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин подчеркнул, что украинские атомщики и дальше будут прилагать максимум усилий для сокращения сроков проведения планово-предупредительных ремонтов, чтобы все наши энергоблоки работали на максимальной мощности.

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В Министерстве энергетики добавили, что к плановым выходам в ремонт готовятся еще несколько блоков. Это критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона.

Напомним:

26 мая после планового ремонта энергетики подключили к сети еще один атомный энергоблок АЭС.

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