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На вторник отключения электроэнергии не прогнозируются – "Укрэнерго"

Понедельник, 27 мая 2024, 18:41 - Алексей Павлыш

В "Укрэнерго" заявили, что на вторник, 28 мая, отключений электроэнергии не прогнозируют.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в Telegram.

В "Укрэнерго" добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме "о применении мер ограничения потребления" будут сообщать дополнительно.

Напомним:

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После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия
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