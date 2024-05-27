На вторник отключения электроэнергии не прогнозируются – "Укрэнерго"
Понедельник, 27 мая 2024, 18:41 -
В "Укрэнерго" заявили, что на вторник, 28 мая, отключений электроэнергии не прогнозируют.
Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в Telegram.
В "Укрэнерго" добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме "о применении мер ограничения потребления" будут сообщать дополнительно.
Напомним:
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После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.
Экономическая правда
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