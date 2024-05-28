ЕБРР продолжит инвестировать в Украину 1,5 миллиарда евро в год до конца войны

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с начала полномасштабного вторжения РФ профинансировал проекты во всех отраслях экономики Украины на 4 млрд евро и продолжит эту поддержку, пока ситуация не изменится. После войны финансирование увеличат для восстановления страны.

Об этом на конференции Grain Storege Forum в Киеве заявила ассоциированный директор, старший банкир агробизнеса ЕБРР Анна Лебединец, пишет "Интерфакс-Украина".

"С начала полномасштабного вторжения мы профинансировали проектов на 4 млрд евро, имею в виду все отрасли экономики. Есть такое видение, что примерно в таком же объеме мы должны поддерживать экономику во время войны, пока ситуация не изменится. Примерно 1,5 млрд евро в год", - рассказала Лебединец.

По ее словам, после войны потребности бизнеса в финансировании увеличатся, поскольку будет больше желания инвестировать в его развитие, а также будет потребность восстанавливать разрушенное в ускоренном темпе.

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Среди самых частых запросов клиентов банка из агросектора - развитие растениеводства, животноводства, а также активный интерес к биоэнергетике, добавила представитель ЕБРР.

"Компании действительно думают и осуществляют расчеты для развития биогаза и биоэтанола. Есть уже примеры в Украине поддержанных проектов. Кроме того, многие думают над тем, как можно перерабатывать больше в Украине и создавать добавленную стоимость в стране", - добавила Лебединец.

По ее словам, банк уже наработал ряд механизмов для страхования военных рисков для создаваемых бизнесов и инвестиций.

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Также в конце 2024 года ЕБРР сможет предложить инструмент страхования товаров, находящихся на хранении или передвигаемых внутри Украины, где риски значительно выше, чем за пределами воюющего государства.

"Это не очень простой процесс. Думаю, что до конца года это должно заработать", - резюмировала она.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения помощь Европейского банка реконструкции и развития достигла почти 4 млрд евро.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует инвестировать в Украину до 10 млрд евро в течение следующих 5 лет.

Экономическая правда