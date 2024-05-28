Минфин привлек 9,6 миллиарда от продажи облигаций

На аукционе по размещению внутренних гособлигаций (ОВГЗ) 28 мая Министерство финансов привлекло в госбюджет почти 9,6 млд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

От размещения 1-летних гривневых бумаг под 15,25% привлекли 3,2 млрд грн.

Зато от продажи облигаций со сроком обращения 2 года под 17% годовых удалось привлечь 3,1 млрд грн.

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Продажа ОВГЗ со сроком обращения более 3 лет под 17,5% годовых принесла в бюджет 3,2 млрд грн.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 30 апреля привлекло в государственный бюджет более 7,2 млрд грн.

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 7 мая привлекло в государственный бюджет более 9,3 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 14 мая привлекло в госбюджет более 11,5 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) 21 мая привлекло в госбюджет более 10,5 млрд грн.

Экономическая правда