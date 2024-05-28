Средний четырехнедельный экспорт нефти из России упал, поставки достигли двухмесячного минимума накануне встречи стран ОПЕК+.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Увеличение потоков из тихоокеанских портов РФ было более чем компенсировано снижением объемов из Черного моря и Арктики. Грузопоток из балтийских портов России не изменился по сравнению с предыдущей неделей, но предполагается, что в этом месяце он снизится.

Россия пообещала компенсировать перепроизводство нефти по сравнению с апрельским планом, в котором она обвинила "технические моменты, связанные со значительным сокращением добычи".

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Уменьшение добычи приведет к сокращению поставок за рубеж. За первые 15 дней мая Россия перерабатывала 5,45 млн баррелей нефти в сутки, что на 4% выше апрельского уровня, после ремонта нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от ударов украинских беспилотников.

Снижение объемов поставок было осложнено еще одним небольшим недельным падением цен, что привело к снижению российских поставок до 10-недельного минимума.

Напомним:

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Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.

Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.

С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.

Три танкера с российской нефтью "Сокол" находятся в портах Индии, один направляется к ним, что свидетельствует о возобновлении торговли сортом "Сокол", несмотря на санкции США.

Экономическая правда.