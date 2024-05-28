Швеция предоставит помощь для украинской энергетики на более 60 миллионов долларов
Правительство Швеции утвердило предоставление нового пакета энергетической помощи для Украины на сумму 650 миллионов крон (61,6 миллиона долларов).
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швеции.
В сообщении говорится, что это поможет обеспечить подачу энергии объектам критической инфраструктуры и другим учреждениям, чтобы украинские школы, больницы, транспорт, водоснабжение и промышленность могли должным образом функционировать.
"Россия все активнее атакует украинскую энергетическую систему с целью вывести из строя жизненно важную общественную инфраструктуру. Чтобы повысить устойчивость Украины, мы сейчас увеличиваем нашу поддержку энергетического сектора", - отметил министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.
Условия финансирования также были озвучены - 500 миллионов шведских крон (47,4 млн долларов) будет профинансировано через Фонд поддержки энергетики Украины. Еще 150 миллионов шведских крон (14,2 млн долларов) будет предоставлено через Программу развития ООН в Украине.
Предполагается, что донорами Фонда станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.
Напомним:
Украина получила 42 груза гуманитарной помощи от международных партнеров для восстановления энергетической инфраструктуры после возобновления российских атак на энергетику.
С начала полномасштабного вторжения России Украина получила около 45 млн евро прямой бюджетной поддержки от Швеции.