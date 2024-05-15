Партнери надали 600 тонн допомоги після нових атак на енергетику: що отримала Україна

Україна отримала 42 вантажі гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів для відновлення енергетичної інфраструктури після поновлення російських атак на енергетику.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Йдеться про енергетичне обладнання загальною вагою понад 600 тонн.

У Міненерго зазначили, що допомогу передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди.

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Серед наданого Україні обладнання – понад 230 генераторів, потужний високовольтний трансформатор, 880 бочок трансформаторної оливи, понад 25 км проводів та кабелів, магістральні газові труби, різноманітне електротехнічне обладнання.

"Отримана допомога розподіляється між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів", - зазначили у Міністерстві.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.

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