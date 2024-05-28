Рада, ТЦК и ОПК: Кабмин определил объекты, на которые не действуют отключения электроэнергии

Кабинет министров Украины определил перечень критически важных объектов Украины, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о ТЦК и СП, Верховной Раде и предприятиях оборонного комплекса.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина.

Так, в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся:

объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения;

учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности объекты, используемые для 9 территориальной общины в условиях военного положения);

предприятия оборонного комплекса Украины, в частности те, которые выполняют мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;

предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;

электронные коммуникационные сети:

органы государственной власти (Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

Отмечается, что перечни критически важных объектов готовятся и утверждаются областными и Киевской городской госадминистрациями.

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Экономическая правда.