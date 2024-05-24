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"Новая почта" бесплатно доставит книги издательства Vivat, чью типографию уничтожили россияне 

Пятница, 24 мая 2024, 17:57 - Анастасия Дячкина

Компания "Новая почта" призвала покупать книги издательства Vivat, чью типографию в Харькове уничтожила российская ракета. Доставку компания выполнит за свой счет.

Об этом говорится в прессрелизе "Новой почты". 

"Кто-угодно, кто сделает заказ на сайте издательства Vivat в период с 25 мая по 8 июня, получит бесплатную доставку Новой почтой - компания берет на себя все расходы", - сообщили в компании. 

Этим шагом "Новая почта" присоединяется к волне поддержки издательства и харьковской типографии "Фактор-Печать", которая была уничтожена ударом российской ракеты 23 мая, отметили в компании. 

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Предложение действует на всей территории Украины, кроме территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы. 

Доставка за средства "Новой почты" распространяется на все типы доставок – в отделение, почтомат, адрес. Клиентам не нужно доплачивать комиссию за объявленную стоимость, упаковку или доставку в село/пгт.

Напомним: 

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23 мая россияне попали в типографию книжного издательства Vivat во время обстрела Харькова 23 мая, есть погибшие и пострадавшие.

После обстрела типографии "Фактор-печать" было уничтожено более 50 тысяч книг, пострадали как минимум три издательства: "Vivat", "Клуб семейного досуга" ("КСД") и "Світано".

Новая почта компании война
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