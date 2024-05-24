В результате обстрела харьковской типографии уничтожено более 50 тыс книг: пострадали как минимум 3 издательства

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА

После обстрела типографии "Фактор-друк" в Харькове в четверг 23 мая было уничтожено более 50 тысяч книг, пострадали как минимум три издательства: "Vivat", "Клую сімейного досзвілля" ("КСД") и "Ранок".

Об этом известно из заявления президента Владимира Зеленского, издательства "Vivat", а также из комментариев издательства "Ранок" и "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") для ЭП.

Во время массированного обстрела Харькова в четверг, 23 мая, россияне ударили по местной типографии "Фактор-друк".

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Позже на официальном канале издательства "Vivat", входящего в холдинг "Фактор", которому принадлежит пострадавшая типография, в Telegram сообщили о том, что книги издательства печатались в типографии во время удара:

"Фактор-друк" - типография, которая входит в группу компаний "Фактор". Наше издательство Vivat" и книжные магазины Vivat - также входят в холдинг. Это один из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе, поэтому печатаются там не только книги издательства Vivat, но и практически всех украинских издательств", - говорится в сообщении.

Издательство "Ранок", которое в частности печатает учебники для украинских школ, также сообщило о значительных потерях после обстрела:

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"Издательство „Ранок" размещало на "Фактор-друк" несколько десятков тысяч книг, пока их судьба неизвестна. Это примерно 15-20% от общего тиража издательства", - генеральный директор издательства „Ранок" Виктор Круглов в комментарии для ЭП.

Еще одной компанией, пострадавшей в результате обстрела харьковской типографии является "Клуб сімейцного дозвілля" ("КСД"):

"Фактор-друк" - одна из основных типографий, с которыми сотрудничает издательство "КСД". Для нас этот теракт стал настоящим шоком Мы всей командой сочувствуем семьям погибших и готовы присоединиться к их поддержке, когда будут известны детали.

На сегодня оценить ущерб и влияние на издательские планы невозможно, поскольку все еще ведутся работы по устранению последствий. Как крупное издательство, у которого и офис, и склад находятся в Харькове, мы перестраховались - наши тиражи распределены между несколькими типографиями.

В печати на "Фактор-друк" находились 11 тайтлов. Их судьба пока неизвестна", - сообщила PR-менеджер издательства КСД Татьяна Рябченко в комментарии для ЭП.

Экономическая правда