Галущенко отверг критику строительства новых энергоблоков Хмельницкой АЭС

Глава Минэнерго Герман Галущенко настаивает на необходимости расширять Хмельницкую атомную электростанцию (ХАЭС).

Об этом министр заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет liga.net.

"Я просто не понимаю, почему проекты в атомной энергетике вызывают такое какое-то восприятие.

Без атомной энергетики у нас не будет света. Если мы можем построить ХАЭС-3 и ХАЭС-4, это 2,2 ГВт в систему. И мы это будем делать", - заявил Галущенко.

Реклама:

Он добавил, что из-за географического расположения Украины в течение зимы генерация электроэнергии из солнечной будет "близка к нулю".

"Поэтому надо понимать, что зимой нам солнце сильно не поможет удержать энергосистему, тем более под обстрелами. Слава Богу, у нас есть атомная энергетика, и мы будем ее развивать", - резюмировал министр.

Напомним:

Реклама:

Ряд природоохранных организаций Украины выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти отказаться от планов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции займет 2,5 - 3 года, четвертого энергоблока - до 4 лет, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.

Читайте также: Украина будет строить еще одну крупнейшую АЭС в Европе. Для чего и где возьмут деньги?

Экономическая правда