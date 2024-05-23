ФГИУ определил условия и стартовую цену приватизации "ОГХК". Далее решение за Кабмином

Аукционная комиссия для продажи госпакета акций размером 100% уставного капитала АО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") определила условия приватизации со стартовой ценой 3,89 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что стартовая цена продажи государственного пакета акций АО "ОГХК" определена советником ООО "БДО Корпоративные финансы", привлеченным по согласованию с Кабмином к подготовке аукциона.

"По результатам заседания аукционной комиссией были определены условия приватизации государственного пакета акций АО „ОГХК", которые включают сохранение основных видов деятельности компании, внесение инвестиций в модернизацию производства, обеспечение социальных гарантий работникам общества и т.д., и заслушан Отчет Советника по определению стартовой цены 100% пакета акций АО "Объединенная горно-химическая компания" по состоянию на 16 мая 2024 года.

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Соответственно, стартовая цена продажи государственного пакета акций АО "ОГХК" составляет 3,89 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас Фонд готовится к внесению на рассмотрение правительства проекта соответствующего решения КМУ об одобрении условий и стартовой цены продажи государственного пакета акций АО "ОГХК", пояснили в ФГИУ.

Электронный аукцион по продаже государственного пакета акций АО "ОГХК" будет происходить в системе "Прозорро.Продажи" и будет объявлен Фондом сразу после принятия правительством соответствующего решения относительно условий и стартовой цены продажи.

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\Напомним:

В ФГИУ заявляли, что в планы большой приватизации ФГИУ вошли три государственные компании: "Объединенная горно-химическая компания ("ОГХК"), "Одесский припортовый завод" ("ОПЗ") и "Центрэнерго".

В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".

Экономическая правда