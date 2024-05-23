"Роснефть" просит Кремль компенсировать расходы на защиту НПЗ от дронов

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" просит правительство РФ предоставить ей налоговые льготы для компенсации расходов из-за атак беспилотников на НПЗ в РФ.

Об этом говорится в письме главы "Роснефти" Игоря Сечина к премьеру РФ Мишустину, пишет "Коммерсантъ".

В частности, "Роснефть" просит продлить на два года, до 1 января 2033 года, сроки получения инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть.

"Бюджетную поддержку в виде инвестнадбавки (повышающий коэффициент 1,3 в формуле обратного акциза) получают НПЗ, заключившие с Минэнерго РФ инвестсоглашения о введении новых установок углубления переработки. Всего заключено 21 соглашение на ввод 50 установок с общими инвестициями более 1 трлн руб.

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По данным Минфина РФ, из бюджета по инвестнадбавке в 2022 и 2023 годах выплачено более 106 млрд и 150 млрд руб. соответственно", - пишет издание.

По словам Сечина, из-за роста "террористических рисков" "Роснефть" вынуждена внедрять широкий и затратный комплекс мер физической защиты нефтяных объектов от дронов.

Глава "Росенфти" заявил, что после ударов беспилотников ранее компания приостанавливала работу установок на Сызранском, Рязанском, Куйбышевском и Туапсинском НПЗ.

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Сечин предлагает компенсировать компании расходы на безопасность путем отчислений из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или налога на прибыль, а также путем увеличения обратного акциза на нефть.

Также, по словам Сечина, есть проблемы с модернизацией НПЗ из-за санкций, которые ограничили поставки оборудования и привели к росту затрат на логистику и строительные работы.

Напомним:

Нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Туапсе, один из крупнейших на юге России, возобновил переработку нефти после атаки украинских дронов в январе.

Ранее сообщалось, что Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.

Туапсинский НПЗ является единственным на черноморском побережье РФ, входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

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Экономическая правда