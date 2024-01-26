Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters
Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Туапсинский НПЗ является единственным на черноморском побережье РФ, входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.
Источники агентства отмечают, что завод оказался парализован после пожара, который возник 25 января из-за удара украинских дронов.
В результате атаки БПЛА, из-за которого власти закрывали аэропорт Сочи и включали сигналы воздушной тревоги, сгорела вакуумная установка.
По словам источников Reuters, быстро восстановить производство завод не сможет: ремонт ориентировочно может продлиться до конца февраля - начала марта.
"Роснефть", крупнейший российский производитель нефти, не комментирует.
Украинский источник сообщил, что СБУ ударила по НПЗ с помощью беспилотников и продолжит атаковать объекты, поставляющие топливо для почти двухлетней войны России против Украины.
"СБУ наносит удары вглубь РФ и продолжает нападения на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом вражеские войска", - сообщил источник.
Неофициальные Telegram-каналы показали фотографии пожара, а также сказали, что виновниками стали дроны.
Этот удар стал по крайней мере четвертым за последнюю неделю по объекту энергетической инфраструктуры России, включая нападение на терминал для экспорта топлива в Балтийском море и перерабатывающий комплекс в порту Усть-Луга, который транспортирует нефтепродукты.
Напоминаем:
Российский завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников.
Ночная атака 21 января на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - спецоперация Службы безопасности Украины.