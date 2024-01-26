Один из НПЗ "Роснефти" остановил работу из-за попадания украинских дронов - Reuters

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Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Туапсинский НПЗ является единственным на черноморском побережье РФ, входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно до 9 млн тонн сырья.

Источники агентства отмечают, что завод оказался парализован после пожара, который возник 25 января из-за удара украинских дронов.

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В результате атаки БПЛА, из-за которого власти закрывали аэропорт Сочи и включали сигналы воздушной тревоги, сгорела вакуумная установка.

По словам источников Reuters, быстро восстановить производство завод не сможет: ремонт ориентировочно может продлиться до конца февраля - начала марта.

"Роснефть", крупнейший российский производитель нефти, не комментирует.

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Украинский источник сообщил, что СБУ ударила по НПЗ с помощью беспилотников и продолжит атаковать объекты, поставляющие топливо для почти двухлетней войны России против Украины.

"СБУ наносит удары вглубь РФ и продолжает нападения на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом вражеские войска", - сообщил источник.

Неофициальные Telegram-каналы показали фотографии пожара, а также сказали, что виновниками стали дроны.

Этот удар стал по крайней мере четвертым за последнюю неделю по объекту энергетической инфраструктуры России, включая нападение на терминал для экспорта топлива в Балтийском море и перерабатывающий комплекс в порту Усть-Луга, который транспортирует нефтепродукты.

Напоминаем:

Российский завод "Новатэк", находящийся на побережье Балтийского моря прекратил операции после атаки украинских беспилотников.

Ночная атака 21 января на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области - спецоперация Службы безопасности Украины.