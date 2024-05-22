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Количество резидентов в "Дія.City" достигло одной тысячи компаний

Среда, 22 мая 2024, 18:43 - Анастасия Дячкина

Первая тысяча компаний стала резидентами в "Дія.City". 

Об этом сообщила руководительница проектного офиса Дія.City Наталья Деникеева. 

"Для нас Дія.City это уже давно не о низких налогах. Это о системной поддержке ІТ-индустрии, синергии государства и бизнеса. Это о выборе Украины идти по пути успешных высокотехнологичных стран", – написала она. 

Деникеева добавила, что команда продолжит работать и дальше, чтобы "резидентство в Дія.City для ІТ-компаний было базой". 

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"Конечно, наша мечта – чтобы резидентство в Дія.City для ІТ-компаний было базой. А на украинский рынок приходили мощные мировые игроки. Мы продолжаем над этим работать и делаем это теперь уже вместе с нашими резидентами, ставшими амбассадорами Дія.City", – отметила руководительница проектного офиса.

Напомним:

По итогам прошлого года резиденты "Дія.City" уплатили в бюджет 8,5 миллиарда гривен налогов, по сравнению с 4 миллиардами в 2022 году.

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Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы, которую Кабмин одобрил в конце декабря 2023 года, не создаст основу для пересмотра режимов налогообложения пространства для IT-компаний Дія.City.

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Экономическая правда
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