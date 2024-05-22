Мозамбик может быть звеном в поставках украинского зерна странам Африки – Зеленский

Мозамбик может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом Мозамбика Филипе Ньюзи.

"Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности. Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки.

Вопрос продовольственной безопасности будет одним из основных на нашем Саммите мира в Швейцарии, поэтому для нас важно участие Мозамбика", - заявил Зеленский.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Малави Лазарусом Чакверой заявил, что Киев готов быть гарантом продовольственной безопасности для Малави и других стран Африки.

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Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine.

Экономическая правда