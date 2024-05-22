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Рада намерена запретить эвакуацию авто и увеличить штрафы за парковку

Среда, 22 мая 2024, 15:54 - Артур Крыжный

Верховная Рада намерена запретить инспекторам по парковке эвакуировать автомобили во время действия военного положения и увеличить штрафы за нарушение правил парковки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада приняла за основу №9092-3 об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - сообщил он.

По его словам, законопроект поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

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Железняк отметил, что законопроект предлагает повысить штрафы за нарушение правил парковки и запретить эвакуацию авто местным властям во время действия правового режима военного положения.

Экономическая правда.

Рада законодательство авто штрафы
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