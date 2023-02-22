Эвакуаторов в Киеве стало больше? Как все это работает и кто зарабатывает на эвакуации авто

За что автомобили забирают на штрафные площадки, кто это делает и сколько на этом зарабатывает, и что за компания контролирует половину столичного рынка эвакуаторов.(укр)

Є люди чиї професійні обов'язки викликають стримане схвалення в однієї частини киян, і відверту агресію в іншої. Перші – пішоходи, другі – автовласники.

Мова про інспекторів з паркування та водіїв евакуаторів. Траплялось, що від словесних погроз їхньому життю деякі водії переходили до дій. В якийсь момент столична влада навіть думала приставити їм охорону.

В перші три місяці великої війни евакуація автомобілів не проводилась – транспорт та персонал компаній, що займаються затриманням машин Київська міська державна адміністрація (КМДА) залучала лише для облаштування барикад в столиці, та околицях.

З червня їхня робота відновилась і у вересні повернулась на довоєнний рівень. Водіям може здатися, що в останні місяці евакуатори активізувались, та це не зовсім так – якийсь час вони рідко потрапляли на очі, тож зараз виглядають трохи знахабнілими "забираючи авто під час війни".

Чому евакуюють авто

Процес евакуації автомобіля можна умовно поділити на чотири етапи: виявлення порушення, його фіксація, завантаження машини та її відвезення на спеціальний майданчик. Нижче зупинимось лише на перших двох етапах, оскільки всі інші – лише механіка.

Факт порушення, через яке автомобіль слід евакуювати, виявляють головні інспектори з паркування – штатні працівники Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. По суті, цю функцію вони виконують щоденно під час обходу міських вулиць.

Крім тимчасової затримки автомобілів (евакуація), вони також контролюють сплату за паркування (за відсутності виписують штраф розміром 20-годинної вартості) та оформлюють штрафи за порушення ПДР в частині "стоянка/паркування заборонено" (680 грн або 340 грн при сплаті протягом 10 днів).

Через які порушення автомобіль евакуюють? Більшість водіїв не до кінця розуміють в якій ситуації інспектор може виписати штраф, а в якій – забрати машину на спеціальний майданчик.

"Таке враження, що люди не знають про існування статті 265.4 Кодексу про адміністративні правопорушення і тому сприймають підставами для евакуації лише ситуації в яких авто припарковано так, що його неможливо об'їхати чи обійти", – скаржиться ЕП один з інспекторів.

Згадана ним стаття містить вичерпний список порушень, які є підставою для евакуації автомобіля. І вказане в ній формулювання, що затримка здійснюється якщо авто "суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху" лише підкреслює недопустимість цих порушень.

"Всі думають, що інспектор сам визначає суттєве порушення чи ні. Все вказано в Кодексі, а ми лише створюємо доказову базу. Зараз при порушенні "десятиметрової дистанції" нам рекомендують утриматись від евакуації, забираючи авто лише якщо воно стоїть ближче трьох метрів (більше одного корпуса авто). Довести порушення в 7-9 метрів важче, і це більш людяний підхід. Принаймні поки війна", – каже інспектор.

Доказова база того, за що евакуювали авто, формується шляхом фото чи відеофіксації. При цьому, крім самого факту порушення (наприклад, мала дистанція до пішохідного переходу), з кадру інспектора повинно бути зрозуміло ще й місце розташування такого авто – назва вулиці, номер будинку, дорожні знаки тощо.

Після складання відповідного акту, автомобіль вантажать на евакуатор та відвозять на штрафний майданчик. Займаються цим окремі організації. Далі при них.

Хто евакуює

В останні дні грудня кожного року Департамент транспортної інфраструктури КМДА оголошує про намір укласти договори з тими, хто хоче евакуйовувати автомобілі-порушники впродовж наступного року. Як правило, це не більше одного десятка одних і тих же підприємств та підприємців.

Вимоги до охочих займатися евакуацією не дуже жорсткі, тож в списку тих з ким Департамент КМДА укладає договори крім комунальних підприємств та приватних компаній значаться навіть фізичні особи-підприємці.

З цього списку, на перший погляд, непримітних та маловідомих підприємств виділяється ТОВ "Експедиція 777". По-перше, ця компанія має найбільше евакуаторів.

Як повідомили ЕП в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА в наявності ТОВ "Експедиція 777" рівно стільки ж евакуаторів, стільки й в інших семи підприємств разом взятих – 30 одиниць.

Ще одна, але не менш важлива особливість цієї компанії – якість автопарку. Річ у тім, що інші підприємці для евакуації використовують машини, які випущені переважно в 90-х роках чи на початку 2000-х. Проте не "Експедиція 777".

За останніми доступними даними аналітичної системи Youcontrol, на кінець 2020 року, на балансі цієї компанії перебувало 15 евакуаторів, більшість з яких випущені у 2015-2018 роках. Тобто відносно нові.

Власник "Експедиція 777" Артем Вангренюк на дзвінки не відповідав, а мобільний директора Костянтина Ващенка вимкнений. Вангренюк також володіє ТД "Керрот" і ТОВ "Керрот бетон".

Ймовірно ця компанія створювалась як потужний гравець на ринку евакуації автомобілів. На це, крім нового та великого автопарку, вказує й те, що "Експедиція 777" зареєстрували в серпні 2019 року – незадовго до того, як в КМДА почали відкрито запрошувати приватні компанії до роботи на цьому ринку.

Ще одна важлива деталь. ТОВ "Експедиція 777" не мала займатись евакуацією у 2022 році. Чому рік тому компанія не підписала договір, невідомо. Можливо, це пов'язано з тим, що у 2021 році Державна служба з питань праці виявила на підприємстві 29 порушень.

Та все ж компанія евакуйовувала автомобілі, хоча лише кілька останніх місяців. 30 вересня Департамент КМДА голосив про намір укласти додаткові договори, і такий документ підписали лише з ТОВ "Експедиція 777". В Департаменті це пояснили "збільшенням завантаженості вулиць та автошляхів у Києві та розширенням штатного розпису управління (інспекції) з паркування".

Скільки заробляють

На чому заробляють перелічені вище компанії? Аби забрати автомобіль зі штрафного майданчику, його власнику потрібно оплатити три квитанції.

Перша – це безпосередньо штраф за порушення ПДР. Як раніше вказувалось мова йде про 680 грн, або 340 грн у випадку оплати впродовж 10 днів. Ці кошти направляються в бюджет Києва.

Друга – оплата послуг штрафного майданчика, що знаходиться у власності Національної поліції, яка й отримує ці кошти. За кожен день перебування автомобіля нараховується 144 грн, і навіть якщо спробувати забрати машину в той же день, то цю суму все одно нарахують.

Третя – найбільша – 1270 грн. Це як раз послуги перевезення автомобіля евакуатором до майданчика.

Таким чином сума обов'язкових до сплати квитанцій становить 1754 грн. Проте це не остаточна цифра.

При здійсненні оплати через застосунок "Київ цифровий" платформа iPay утримає ще 10%. Це комісія, яку остання бере за обслуговування операцій через застосунок. В iPay відповіли, що середній розмір їхньої комісії від інших платежів становить 0-4%, а 10% передбачено договором з розробником застосунку.

Розробники "Київ цифровий" відповіли, що від платформи у 2022 році вони отримали 662,9 тис грн, які пішли на "підтримку існуючих систем". За грудень минулого року через застосунок здійснили 7093 платежів. Таким чином, потенційний дохід iPay за цей же місяць міг становити близько 414 тис грн.

Водії часто скаржаться на цю комісію. Проте вони можуть оплатити квитанції в інший спосіб, наприклад через відділення банку, де комісія менша ніж в iPay.

Дізнатися скільки кожна з компаній заробляє на евакуації з огляду на "комерційну таємницю" неможливо. Проте це можна вирахувати виходячи з наступних цифр.

За інформацією ЕП 30 грудня 2022 року КП "Київтранспарксервіс" використовувало в столиці 3 свої евакуатори доправивши на майданчики 8 автомобілів, КП "Центр організації дорожнього руху" – 7/46, ТОВ "Паркінг Україна" – 1/6, ТОВ "Укртрансконтракт" – 2/19, ТОВ "Експедиція 777" – 18/208, ТОВ "Експресавтоком" – 4/42, ФОП Лук'яненко Є.О. – 3/27, ФОП Яременко Г.В. – 2/19.

Таким чином один евакуатор за день відвіз в середньому 7-10 автомобілів, і отримав 8890-12700 грн.

В Департаменті КМДА повідомили, що за 2021 рік тимчасово затримали 53875 автомобілів, а за 2022 рік – 43200. Враховуючи те, що вартість послуг евакуаторів з 2019 року не змінювалась можна стверджувати – компанії за останні два роки разом отримали 68,4 млн грн та 54,8 млн грн відповідно.

Багато це чи мало? Для порівняння, від сплати всіх штрафів (несплата за паркування, порушення ПДР) в бюджет столиці у 2021 році надійшло 40,6 млн грн, а у 2022-му – 43,7 млн грн.

Замість висновку

Створивши єдині правила гри на ринку евакуації автомобілів столична влада відкрила доступ до нього для середнього і невеликого бізнесу, і лишила можливість отримання доходів для комунальних підприємств.

Проте в запалі побудови ринкової економіки держава забула про один важливий елемент, без якого цей самий бізнес не зможе працювати. Йдеться про головних інспекторів паркування.

Починаючи з 2023 року їхні заробітні плати зменшились до 16 тис грн з 20 тис грн у минулому році. Враховуючи це, а також особливості роботи, частина інспекторів вже звільнилась, а ще частина зробить це найближчим часом.

"Це собача робота. Майже вся вона відбувається в центрі Києва, де кожне третє авто належить "дуже впливовим людям" – правоохоронці, депутати всіх рівнів, розвідка, військові та члени їхніх родин. Кожен день вислуховуємо погрози життю, здоров'ю, відправити на фронт і таке інше", – скаржиться інспектор.

Чим менше їх залишиться, тим рідше їздитимуть евакуатори, і тим меншими будуть навіть ті не великі доходи бюджету Києва від паркувальної інспекції.

І це вже не кажучи про культуру водіїв, які за відсутності контролерів перетворять центр столиці на суцільний паркувальний майданчик, в якому праві всі.