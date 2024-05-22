Энергетики увеличили время действия отключений света, несмотря на заявление накануне
В "Укрэнерго" уточнили время, когда начнут действовать графики отключений. Так, ограничивать потребление начнут с 19:00 в отличие от анонсированного ранее времени - 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины не с 20:00, а с 19:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
Причина корректировки - увеличение облачности, которая мешает работе солнечных электростанций.
При этом, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним:
Энергетики отменили действие графиков почасовых отключений с 7:00 до 20:00. Ранее предполагалось, что ограничения начнут действовать с 18:00.
Впоследствии ДТЭК сообщила, что стабилизационные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях начнут действовать с 19:00, по указанию Укрэнерго.