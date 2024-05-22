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Энергетики увеличили время действия отключений света, несмотря на заявление накануне

Среда, 22 мая 2024, 15:09 - Артур Крыжный

В "Укрэнерго" уточнили время, когда начнут действовать графики отключений. Так, ограничивать потребление начнут с 19:00 в отличие от анонсированного ранее времени - 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины не с 20:00, а с 19:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Причина корректировки - увеличение облачности, которая мешает работе солнечных электростанций.

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При этом, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним:

Энергетики отменили действие графиков почасовых отключений с 7:00 до 20:00. Ранее предполагалось, что ограничения начнут действовать с 18:00.

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Впоследствии ДТЭК сообщила, что стабилизационные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях начнут действовать с 19:00, по указанию Укрэнерго.

энергетика электроэнергия Украина Укрэнерго
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