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Енергетики переглянули графіки і додали дві години світла

Середа, 22 травня 2024, 10:57 - Артур Крижний

Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 7:00 до 20:00. Втім, з 20:00 обмеження споживання буде діяти в усіх регіонах.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. 

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Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00. 

Нагадаємо:

У Сумах після нічної російської атаки "Шахедами" по енергетичних об'єктах відновили електропостачання, частково відновлено водопостачання.

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Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає.

22 травня графіки погодинних відключень повинні були діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. 

Економічна правда.

електроенергія енергетика Україна
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