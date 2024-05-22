Енергетики переглянули графіки і додали дві години світла
Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 7:00 до 20:00. Втім, з 20:00 обмеження споживання буде діяти в усіх регіонах.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.
Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.
Нагадаємо:
У Сумах після нічної російської атаки "Шахедами" по енергетичних об'єктах відновили електропостачання, частково відновлено водопостачання.
Українці повинні готуватися до вимкнень світла зимою, а не тільки влітку, оскільки у зимовий період року споживання електроенергії зростає.
22 травня графіки погодинних відключень повинні були діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.
Економічна правда.