Енергетики переглянули графіки і додали дві години світла

Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 7:00 до 20:00. Втім, з 20:00 обмеження споживання буде діяти в усіх регіонах.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні з 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр "Укренерго" скасував обмеження споживання в усіх областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився.

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Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

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22 травня графіки погодинних відключень повинні були діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

Економічна правда.