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У деяких областях світло почнуть вимикати з 19:00

Середа, 22 травня 2024, 13:30 - Володимир Тунік-Фриз

Стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00, за вказівкою Укренерго.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У середу, 22 травня, НЕК "Укренерго" повідомила, що графіки стабілізаційних відключень на добу будуть скасовані з 07:00 до 20:00.

Одна компанія ДТЕК, що є оператором постачання електроенергії у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях повідомила, що відключення почнуться з 19:00 за вказівкою "Укренерго".

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Про причину змін у графіках не повідомляють.

Економічна правда

енергетика електроенергія ДТЕК Укренерго
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