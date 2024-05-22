У деяких областях світло почнуть вимикати з 19:00
Середа, 22 травня 2024, 13:30 -
Стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00, за вказівкою Укренерго.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
У середу, 22 травня, НЕК "Укренерго" повідомила, що графіки стабілізаційних відключень на добу будуть скасовані з 07:00 до 20:00.
Одна компанія ДТЕК, що є оператором постачання електроенергії у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях повідомила, що відключення почнуться з 19:00 за вказівкою "Укренерго".
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Про причину змін у графіках не повідомляють.
Економічна правда
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