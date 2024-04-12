В Минэнерго изучают возможность изменения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей

В министерстве энергетики изучают возможности корректировки тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает ZN.UA.

"Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – отметила Гринчук.

По ее словам, сейчас речь не идет о том, чтобы перевести население на рыночный тариф на электроэнергию.

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В то же время, отметила замминистра, все действующие механизмы компенсаций будут продолжены и будут действовать в дальнейшем.

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Напомним:

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В Yasno призвали украинцев ежедневно экономить электроэнергию в пиковые часы: "Пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой".