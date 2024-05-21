ФГИУ продал на аукционе конфискованные квартиры коллаборанта Сальдо и росолигарха Шелкова

Фонд госимущества (ФГИУ) 21 мая продал на онлайн-аукционах первые санкционные активы - конфискованные квартиры коллаборанта Владимира Сальдо и российского олигарха Михаила Шелкова.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

"Всего 11 участников пришли соревноваться за санкционное имущество. Конкуренция участников на торгах позволила повысить стартовую цену, и после заключения сделок по результатам онлайн-аукционов в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступит более 6,9 млн гривен", - заявил СЕО Прозорро.Продажи Сергей Бут.

Обе квартиры находятся в Одессе, недалеко от пляжа "Аркадия".

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Так, стоимость квартиры, которая ранее принадлежала Шелкову, стартовала на торгах с почти 3.8 млн гривен. За нее соревновалось два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен.

"Четырехкомнатное жилье площадью 175.5 м кв. находится в доме с закрытой территорией в Приморском районе Одессы", - говорится в сообщении.

В то же время квартиру Сальдо ФГИУ выставил на торги со стартовой ценой почти 1,9 млн гривен. В торгах приняли участие 9 участников, ее финальная стоимость - более 2,9 млн грн. Квартира Сальдо расположена на восьмом этаже 18-этажного дома. Общая площадь - 128,5 кв. м, жилая - 50,7 кв. м.

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Победители аукционов имеют 20 рабочих дней на оплату стоимости лотов после дня завершения аукциона. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, пояснили в ФГИУ.

"В Фонде госимущества Украины сегодня в обработке 753 единицы санкционного имущества. Это квартиры и дома, предприятия и заводы, нежилые помещения, автомобили и даже паркоместа.

Каждый актив врагов Украины мы активно готовим к реализации: снимаем аресты, приводим в соответствие документацию, проводим регистрационные действия и тому подобное. Делаем все для того, чтобы активы подсанкционных лиц работали на восстановление Украины", - заявил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Отмечается, что 31 мая 2024 года в системе Прозорро.Продажи состоятся торги по продаже еще одного санкционного актива - конфискованного у российского олигарха завода "ПентоПак".

Напомним:

Запланированные на 17 апреля аукционы по продаже конфискованных квартир российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборациониста Владимира Сальдо не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.

После этого Фонд госимущества повторно выставил их на аукцион.

Экономическая правда