В NovaPay сообщили о возможности использовать их карту как зарплатную

Владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя.

Об этом "Экономической правде" сообщили в пресс-службе финансового сервиса.

В пресс-службе проинформировали, что оформить это можно в приложении.

Для этого нужно создать бумажное или электронное заявление на получение зарплаты на карту NovaPay и передать бухгалтеру предприятия.

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Напомним:

В декабре 2023 года NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.

В апреле в NovaPay сообщили, что намерены запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МСБ) ориентировочно в июне.

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Экономическая правда