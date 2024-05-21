В NovaPay сообщили о возможности использовать их карту как зарплатную
Вторник, 21 мая 2024, 15:40 -
Владельцы карты NovaPay могут получать на нее заработную плату от любого украинского работодателя.
Об этом "Экономической правде" сообщили в пресс-службе финансового сервиса.
В пресс-службе проинформировали, что оформить это можно в приложении.
Для этого нужно создать бумажное или электронное заявление на получение зарплаты на карту NovaPay и передать бухгалтеру предприятия.
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Напомним:
В декабре 2023 года NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.
В апреле в NovaPay сообщили, что намерены запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса (МСБ) ориентировочно в июне.
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Экономическая правда
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