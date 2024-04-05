NovaPay у червні планує запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу 

Фінансовий сервіс NovaPay має намір запустити кредитні лінії для малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтовно у червні, а найближчим часом хоче випустити кредитні картки.

Про це повідомила директор з продажів компанії Тетяна Віканова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про продукти кредитні, у нас будуть кредитні лінії для підприємців, і зараз, найближчим часом, ми вийдемо з кредитною карткою", – сказала вона.

Віканова додала, що наразі продукт кредитної лінії для МСБ перебуває на стадії розробки, його запуск очікується приблизно у червні цього року.

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Вона нагадала, що місяць тому NovaPay імплементувала відкриття рахунків для фізосіб-підприємців (ФОП). За її словами, рахунки відкрили вже 4 000 ФОПів.

NovaPay має на меті за цей рік залучити щонайменше 500 тис клієнтів і 50 тис ФОПів, зазначила Віканова.

"Якщо ми говоримо про стратегію трьох років, то це 3 млн клієнтів в onboarding, це міжнародні платежі через наш мобільний застосунок, це післяплата. І не лише в межах України. І звичайно це також посилка в кредит", – наголосила директор з продажів.

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Нагадаємо:

У грудні 2023 року NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.