NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Запуск додатка і випуск карток від NovaPay – це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. Клієнти зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay", – розповів гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко.
Наразі NovaPay – єдина українська фінтех-компанія, яка отримала розширену ліцензію НБУ.
У застосунку доступні усі звичні операції з грошима:
- перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами,
- усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо,
- випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard,
Водночас на сьогодні доступні лише внутрішньодержавні платежі й перекази, карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на зарубіжних сайтах, чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.
Можна також оплачувати послуги Нової пошти:
- оформити посилки в кредит або сплатити за неї,
- відправити переказ з картки до відділення Нової пошти,
- отримати на картку післяплати за посилки,
- отримати 20% вигоди, які можна використати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплати.
Наразі відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тис. грн – безплатні.
Почати користуватись мобільним додатком NovaPay можна після реєстрації з допомогою Дії. А згодом можна буде зареєструватись і у відділеннях Нової пошти.
Нагадуємо:
NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній Нової пошти й вже понад одинадцять років надає зручні, швидкі та надійні платіжні сервіси онлайн і офлайн – у більш ніж 3 500 відділеннях Нової пошти. За даними НБУ, компанія обіймає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів. Також NovaPay входить до найбільших платників податків держави.