Индия попросила свои НПЗ провести переговоры о долгосрочных поставках нефти из РФ

Индия обратилась с редкой просьбой к своим государственным НПЗ и частному переработчику Reliance Industries Ltd. провести совместные переговоры о долгосрочном соглашении о поставках нефти с Россией.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правительство хочет, чтобы его нефтеперерабатывающие предприятия зафиксировали по меньшей мере треть своих контрактных поставок из России с фиксированной скидкой, чтобы защитить экономику страны от нестабильных цен, говорят источники на основе анонимности. по их словам, призыв к объединению усилий был неофициальным.

Индия была крупнейшим российским покупателем морской нефти Bloomberg

Однако, по их словам, Reliance вряд ли поделится конфиденциальной информацией с государственными нефтепереработчиками, поскольку они являются конкурентами на внутреннем топливном рынке, что препятствует усилиям правительства по сотрудничеству.

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Индия была основным покупателем российской нефти с момента вторжения в Украину, но более жесткие санкции США ограничили торговлю и привели к тому, что нефтеперерабатывающим заводам пришлось покупать более дорогую нефть. Южноазиатская страна хочет, чтобы государственные переработчики работали вместе и усиливали свои позиции во время переговоров о поставках, а не конкурировали между собой, говорят люди.

Прецедент сотрудничества уже есть. Государственные нефтеперерабатывающие компании уже проводили совместные переговоры с поставщиками на Ближнем Востоке и в Западной Африке, чтобы обеспечить более выгодные условия, но для Индии непривычно обращаться за помощью к частному переработчику.

Напомним:

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Импорт российской нефти в Индию вырос до девятимесячного максимума в апреле после того, как возобновились поставки на танкерах, не подпадающих под санкции и эксплуатируемых "Совкомфлотом".

Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году, потеснив рыночную долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК до исторического минимума.

Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.

Экономическая правда.