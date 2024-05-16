TikTok став найдорожчим брендом у Китаї: випередив 4 найбільші держбанки КНР

TikTok став найдорожчим брендом у Китаї, обігнавши Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та ще 3 найбільші держбанки КНР.

Про це йдеться у щорічному звіті Brand Finance China 500, пише "Інтерфакс-Україна".

Вартість бренда соцмережі TikTok/Douyin за рік збільшилася на 28% (до 84,2 млрд доларів), тоді як ICBC - лише на 3,3% (до 71,8 млрд доларів).

На третє місце вийшла генерувальна компанія State Grid Corporation of China (+21%, до 71,15 млрд доларів), відтіснивши на четверту позицію China Construction Bank (+4,7%, до 60,4 млрд доларів). На п'ятій сходинці залишився Agricultural Bank Of China.

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На шосте місце з восьмого піднявся Bank of China (+6,6%, до 50,5 млрд доларів). Сьому позицію зберіг за собою бренд міцного алкогольного напою Moutai (+0,7%, до 50,1 млрд доларів).

Страховий бренд Ping An подешевшав на 0,7% (до 44,4 млрд доларів), але при цьому піднявся на восьму сходинку рейтингу з дев'ятого. Вартість телекомунікаційного бренда China Mobile збільшилася на 2% (до 44,2 млрд доларів), унаслідок чого він досяг дев'ятого місця проти одинадцятого рік тому.

Месенджер WeChat опустився на десяте місце з шостого, оскільки його вартість впала на 16,8% (до 41,8 млрд доларів).

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Нагадаємо:

Платформа TikTok та її китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США з метою заблокувати закон, підписаний Байденом, який зобовʼязує продати соцмережу, якою користуються 170 млн американців, або заборонити її.

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Економічна правда