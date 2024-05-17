Фонд держмайна став найбільшим користувачем державної землі

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У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі – найбільше землі у Фонду державного майна.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

До 2020 року офіційна статистика свідчила про те, що держава володіє 10 млн га землі, проте в реальності більша частина з них були виведені з державної власності.

На сьогодні йдеться про 806 тис га землі, якою володіє держава. Вона розподілена у постійному користуванні між низкою відомств, і найбільшою частиною, 386 тис га, управляє Фонд державного майна.

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Ще донедавна першість у цьому мала Національна академія аграрних наук (НААН), яка нині управляє 277 тис га землі. З 2020 року від НААН до Фонду передали 80 підприємств та 11 наукових установ – сумарно це земельний банк у 210 тис га. Здебільшого до ФДМ передавали проблемні підприємства (з судовими суперечками, боргами) та такі, що знаходяться під російською окупацією. Процес передавання триває.

Ще 99,2 тис га землі знаходиться у користуванні Міносвіти, переважно за рахунок земель Національного університета біоресурсів і природокористування (НУБіП). Мін’юст має 41,7 тис га земель, переважно під пенітенціарною системою. Близько 1,6 тис га – у Мінагрополітики.

Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".

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