AstraZeneca купує французьку Amolyt Pharma за $1 мільярд для збільшення портфеля ліків від рідкісних захворювань

Британсько-шведський виробник ліків AstraZeneca оголосив, що придбає компанію Amolyt Pharma, що спеціалізується на ендокринних захворюваннях, за 1,05 мільярда доларів, аби збільшити свій портфель ліків від рідкісних захворювань.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Amolyt, підтримувана інвесторами, включно з данським фармгігантом ліків Novo Nordisk та EQT Life Sciences, наразі перебуває на пізній стадії розробки препарату для лікування гіпопаратиреозу під назвою енебопаратид.

Очікується, що угода, яка включає авансовий платіж у розмірі 800 мільйонів доларів та додатковий платіж у розмірі 250 мільйонів доларів буде закрита до третього кварталу 2024 року після отримання дозволів регуляторів.

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Результати третьої фази випробувань енебопаратиду очікуються наступного року з можливим подальшим запуском, повідомив в інтерв'ю Reuters генеральний директор Alexion Марк Дюнуайє, додавши, що терапія має потенціал блокбастера, тобто може генерувати понад 1 млрд доларів річного доходу від продажів.

Минулого року Alexion уклала угоду про купівлю американського виробника ліків Pfizer, що відкриває нову вкладку в портфоліо генної терапії рідкісних захворювань на ранніх стадіях за суму до 1 мільярда доларів плюс роялті від продажів. У 2022 році компанія також придбала фірму LogicBio Therapeutics, що займається виробництвом геномних ліків.

"За майже десятиліття, відколи AstraZeneca відбилася від поглинання свого американського конкурента Pfizer, її генеральний директор Паскаль Соріо відновив англо-шведський фармацевтичний конвеєр, який включає 13 лікарських засобів-блокбастерів", - пише агентство.

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Минулого місяця Соріо заявив, що для AstraZeneca настав "вдалий час" для укладання угод після низки придбань, включаючи ліцензійну угоду наприкінці минулого року, яка дозволила компанії вийти на швидко зростаючий ринок ліків проти ожиріння.

Економічна правда