Всі розділи
Укр / Рус

ПриватБанк запустив для бізнесу безкоштовний тестовий режим валютної Торгової платформи

Понеділок, 13 травня 2024, 10:35 - Анастасія Дячкіна

ПриватБанк відкрив українському бізнесу можливість проведення валютно-обмінних операцій за допомогою сервісу Торгова платформа.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку. 

Клієнти зможуть онлайн керувати валютно-обмінними операціями, самостійно обирати комфортний курс та закривати угоди миттєво. Усім новим клієнтам Торгової платформи користування протягом перших 3 місяців буде безкоштовним.

Торгова платформа дозволяє клієнтам:

Реклама:
  • стежити за курсами валют у режимі онлайн та здійснювати валютно-обмінні операції за ринковим курсом;
  • вдвічі збільшити час для здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;
  • створювати заявки в режимі 24/7;
  • миттєво отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;
  • автоматично отримувати кращий курс та меншу комісію при збільшенні обсягів валютно-обмінних операцій.

Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом 3 місяців із дати проведення першої операції на Торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг валютно-обмінних операцій яких перевищує 10 000 дол (або еквівалент в перерахунку в доллар США) та які на дату старту акції не мають валютних рахунків в ПриватБанку (або по валютним рахункам, відкритим в ПриватБанку, не було операцій впродовж 92+ днів).

Нагадаємо: 

ПриватБанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це декілька кроків як за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку, так і через Дія.Підпис державного сервісу "Дія".

Реклама:
Приватбанк бізнес
Реклама:
Матеріали за темою
ПриватБанк фінансуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій 10 травня 2024, 17:20
Підприємці тепер можуть відкрити рахунок в ПриватБанку онлайн за допомогою Дія.Підпис 9 травня 2024, 12:32
Новини 7 травня: Кабмін на місяць продовжив відстрочку від мобілізації, тариф на електрику для населення може зрости 7 травня 2024, 21:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті