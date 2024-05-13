ПриватБанк запустив для бізнесу безкоштовний тестовий режим валютної Торгової платформи

ПриватБанк відкрив українському бізнесу можливість проведення валютно-обмінних операцій за допомогою сервісу Торгова платформа.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

Клієнти зможуть онлайн керувати валютно-обмінними операціями, самостійно обирати комфортний курс та закривати угоди миттєво. Усім новим клієнтам Торгової платформи користування протягом перших 3 місяців буде безкоштовним.

Торгова платформа дозволяє клієнтам:

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стежити за курсами валют у режимі онлайн та здійснювати валютно-обмінні операції за ринковим курсом;

вдвічі збільшити час для здійснення обміну: з 9:30 до 16:00;

створювати заявки в режимі 24/7;

миттєво отримувати кошти на рахунок від купівлі/продажу валюти;

автоматично отримувати кращий курс та меншу комісію при збільшенні обсягів валютно-обмінних операцій.

Скористатися пропозицією банку з 0% комісією за валютно-обмінні операції протягом 3 місяців із дати проведення першої операції на Торговій платформі можуть юридичні особи, середньомісячний обсяг валютно-обмінних операцій яких перевищує 10 000 дол (або еквівалент в перерахунку в доллар США) та які на дату старту акції не мають валютних рахунків в ПриватБанку (або по валютним рахункам, відкритим в ПриватБанку, не було операцій впродовж 92+ днів).

Нагадаємо:

ПриватБанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це декілька кроків як за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку, так і через Дія.Підпис державного сервісу "Дія".

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