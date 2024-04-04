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За 2023 год "Укрнафта" получила более 23 миллиардов чистой прибылью

Четверг, 4 апреля 2024, 15:43 - Артур Крыжный

Международная компания Grant Thornton завершила независимый аудит ПАО "Укрнафта". По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Чистая прибыль по результатам 2023 года составляет 23,6 млрд грн. Дивиденды за прошлый год вдвое превышают кумулятивный результат последних десяти лет", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрнафты" на 2024 год: чистый доход компании планируется на уровне 118 млрд грн, чистая прибыль - 18 млрд грн.

ПАО "Укрнафта" уплатило в государственный бюджет первую часть дивидендов - 3,9 млрд грн.

Укрнафта
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