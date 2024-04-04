За 2023 год "Укрнафта" получила более 23 миллиардов чистой прибылью

Международная компания Grant Thornton завершила независимый аудит ПАО "Укрнафта". По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Чистая прибыль по результатам 2023 года составляет 23,6 млрд грн. Дивиденды за прошлый год вдвое превышают кумулятивный результат последних десяти лет", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план "Укрнафты" на 2024 год: чистый доход компании планируется на уровне 118 млрд грн, чистая прибыль - 18 млрд грн.

ПАО "Укрнафта" уплатило в государственный бюджет первую часть дивидендов - 3,9 млрд грн.